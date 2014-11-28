Українські біженці заявляють про неприязне ставлення росіян до них
13:52, 28 листопада 2014Політика
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Біженці з Донбасу, які повернулися з Росії додому, кажуть про неприязне ставлення до них з боку росіян.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"До міста Маріуполь спостерігається масове повернення біженців з Росії. Вони розповідають, що росіяни досить негативно ставляться до біженців з України", - сказав Лисенко.
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