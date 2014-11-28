Прес-центр АТО повідомляє про сім відбитих атак бойовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Сили АТО сім разів відбивали напади терористів на різних ділянках фронту», - зазначає штаб.

Читайте такожБойовики 13 разів обстрілювали населені пункти. 4 мирних жителі поранені«Українські воїни перебувають у повній бойовій готовності до відбиття підступних ворожих атак», - наголошує прес-центр АТО.

Також РНБО повідомляла, що в Антрациті під час розборок між бойовиками було вбито "коменданта" міста. За даними прес-центру АТО, дана сутичка була частиною діяльності російських спецслужб з усунення неугодних ватажків бойовиків.