Прес-центр АТО повідомляє про сім відбитих атак бойовиків
14:29, 28 листопада 2014Політика
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Українські військові сьогодні відбили 7 атак бойовиків.
Reuters
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Сили АТО сім разів відбивали напади терористів на різних ділянках фронту», - зазначає штаб.
Читайте такожБойовики 13 разів обстрілювали населені пункти. 4 мирних жителі поранені«Українські воїни перебувають у повній бойовій готовності до відбиття підступних ворожих атак», - наголошує прес-центр АТО.
Також РНБО повідомляла, що в Антрациті під час розборок між бойовиками було вбито "коменданта" міста. За даними прес-центру АТО, дана сутичка була частиною діяльності російських спецслужб з усунення неугодних ватажків бойовиків.
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