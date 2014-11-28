Спецпідрозділи РФ знищили одного з ватажків бойовиків в Антрациті – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Як раніше повідомлялось – у бандитів продовжується розподіл сфер впливу. Зокрема, подібні «розбірки» відбулися у підконтрольному терористам місті Антрацит. Про це повідомляє джерело з партизанського загону, який діє на окупованих територіях українського Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Антрациті розпочалися сутички, місто частково перекрито - ЗМІ

«В Антрациті, не дійшовши консенсусу в питаннях, пов’язаних із грабунком місцевих мешканців, залякуванням та іншими видами «законного доходу» так званих «лицарів новоросії», відбулася стрілянина в одному з кубел терористів. В результаті темпераментного з’ясування стосунків було убито «коменданта» міста Антрацит», - додає штаб.

«З іншого джерела стало відомо, що ці події є нічим іншим, як зачисткою спецпідрозділами Російської Федерації неугодних Москві ватажків бандформувань», - зазначає прес-центр АТО.