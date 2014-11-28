В РНБО підтвердили інформацію про зіткнення бойовиків в Антрациті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Там є серед тих бандформувань і поранені, і вбиті. Проте точної цифри ми не знаємо. Але знаємо, що там між ними був конфлікт", - сказав Лисенко.

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Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що у місті Антрацит Луганської області розпочалися серйозні сутички, місто частково перекрито. "У місті якийсь сполох. Місто частково перекрито", - писали жителі міста у соцмережах.