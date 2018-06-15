Сейм Польщі закликав Росію звільнити українських політв'язнів

Польські парламентарії долучилися до вимог демократичного світу звільнити українських бранців.

Сейм (нижня палата парламенту) Польщі закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів, зокрема незаконно засуджених Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Польщі.

"Польський Сейм прийняв ухвалу, в якій закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, зокрема режисера Сенцова та кримського активіста Кольченка. У документі наголошено, що цього очікують мільйони людей демократичного світу", - заявили дипломати.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter подякував польському Сейму. "Щиро вдячний Сейму Республіки Польща за прийняття ухвали із закликом до Росії звільнити українських політичних в’язнів, у т.ч. звільнити Сенцова. Завдяки таким партнерам як Польща ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей та життів невинних людей", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова та Кольченка затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня Сенцов, якого утримують в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх українських політв'язнів Кремля.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії № 6 в Копейську (Челябінська область РФ).