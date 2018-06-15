Сейм Польщі закликав Росію звільнити українських політв'язнів

14:45, 15 червня 2018
Політика
196 0
Сейм Польши / REUTERS

Сейм (нижня палата парламенту) Польщі закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів, зокрема незаконно засуджених Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Польщі.

"Польський Сейм прийняв ухвалу, в якій закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, зокрема режисера Сенцова та кримського активіста Кольченка. У документі наголошено, що цього очікують мільйони людей демократичного світу", - заявили дипломати.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter подякував польському Сейму. "Щиро вдячний Сейму Республіки Польща за прийняття ухвали із закликом до Росії звільнити українських політичних в’язнів, у т.ч. звільнити Сенцова. Завдяки таким партнерам як Польща ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей та життів невинних людей", - наголосив Клімкін.

Читайте такожЄвропарламент закликав РФ негайно звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів

Як повідомляв УНІАН, Сенцова та Кольченка затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

14 травня Сенцов, якого утримують в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх українських політв'язнів Кремля.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії № 6 в Копейську (Челябінська область РФ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Сейм Польщі#українські політв'язні