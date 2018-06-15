Сейм Польщі закликав Росію звільнити українських політв'язнів
Сейм (нижня палата парламенту) Польщі закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів, зокрема незаконно засуджених Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Польщі.
"Польський Сейм прийняв ухвалу, в якій закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, зокрема режисера Сенцова та кримського активіста Кольченка. У документі наголошено, що цього очікують мільйони людей демократичного світу", - заявили дипломати.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter подякував польському Сейму. "Щиро вдячний Сейму Республіки Польща за прийняття ухвали із закликом до Росії звільнити українських політичних в’язнів, у т.ч. звільнити Сенцова. Завдяки таким партнерам як Польща ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей та життів невинних людей", - наголосив Клімкін.
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Як повідомляв УНІАН, Сенцова та Кольченка затримали російські спецслужби в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.
У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
14 травня Сенцов, якого утримують в колонії міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ РФ), оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх українських політв'язнів Кремля.
Кольченко відбуває покарання у виправній колонії № 6 в Копейську (Челябінська область РФ).