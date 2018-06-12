Клімкін: є плани провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

04:33, 12 червня 2018
Політика
1049 0
Клімкін розповів про результати зустрічі голів МЗС країн "нормандської четвірки" / фото УНІАН

Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) розглянули перспективи проведення зустрічі на рівні лідерів чотирьох держав найближчим часом.

Читайте також"У нього не було відповіді": Клімкін озвучив питання, які задавав Лаврову на зустрічі "нормандської четвірки"

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні. 

"Ми маємо визначити, чи є зміст для зустрічі на найвищому рівні. Ми сьогодні говорили про важливість такої зустрічі найближчим часом. Ми не визначали конкретних дат, а домовились працювати далі для того, щоб визначити загальні рамки і залишити два-три питання, які мають виключно політичне значення на рішення глав держав", - наголосив дипломат.

"Коли ми будемо мати таку логіку, звичайно ми можемо наблизитися до саміту. Плани провести такий саміт найближчим часом є, але саміт має бути належним чином підготовлений", - заявив Клімкін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нормандський формат#Павло Клімкін