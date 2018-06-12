Клімкін: є плани провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

Для зустрічі лідерів "нормандського формату" треба визначити зміст переговорів, зазначив Павло Клімкін.

Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) розглянули перспективи проведення зустрічі на рівні лідерів чотирьох держав найближчим часом.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні.

"Ми маємо визначити, чи є зміст для зустрічі на найвищому рівні. Ми сьогодні говорили про важливість такої зустрічі найближчим часом. Ми не визначали конкретних дат, а домовились працювати далі для того, щоб визначити загальні рамки і залишити два-три питання, які мають виключно політичне значення на рішення глав держав", - наголосив дипломат.

"Коли ми будемо мати таку логіку, звичайно ми можемо наблизитися до саміту. Плани провести такий саміт найближчим часом є, але саміт має бути належним чином підготовлений", - заявив Клімкін.