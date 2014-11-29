Бойовики "ЛНР" атакували "козаків" в Антрациті – загинули 12 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«Вчора бойовики терористичної організації «ЛНР» в Антрациті атакували угрупування козачого бандформування «Всевелике військо донське», зокрема здійснили збройний напад на їхню «військову комендатуру». За оперативними даними, загинуло щонайменше 12 терористів, у тому числі «комендант» міста (позивний – «Прапор»)», - сказав Польовий.

Читайте такожВ Антрациті розпочалися сутички, місто частково перекрито - ЗМІ За його словами, очільники так званої «ЛНР» вчорашню сутичку назвали «операцією зі знешкодження бандформування».

Нагадаємо, сутички між бойовиками "ЛНР" та "донськими козаками" мали місце також у Красному Лучі на Луганщині.