У Красному Лучі сутички між бойовиками "ЛНР" та "донськими козаками"

Про це на свой сторінці у "Фейсбук" написав співголова ГО "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Зараз, з Красного Луча повідомили про боєзіткнення між бойовиками ЛНР, за підтримки загону російських спецпризначенців,та представниками т.зв. " донського козацтва". В центрі міста лунають автоматні черги.

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Сьогодні, після подій в Антрациті, в м.Красний Луч, де владу захопив отаман Косогор і в м. Стаханов, що знаходиться під контролем Дрьомова, який неодноразово заявляв про відмежування від "ЛНР", та виступав з критикою на адресу Плотницького, з боку російських військових,відбулися акції "попередження, "щоб не рипалися". - написав Снєгирьов.

Він додав, що поблизу Красного Луча зараз знаходиться загін російських військових.

"У кількості 80 чоловік, а поблизу Стаханова було знищено підземний склад боєприпасів місцевих терористів. Артилерія ЗСУ не має жодного відношення до факту знищення складу, незважаючи на всі заяви речників АТО", - повідомив громадський активіст.