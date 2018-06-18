Прокурори заперечили факт співпраці організатора "вбивства" Бабченка із контррозвідкою

Адвокати стверджують, що Герман діяв в інтересах української контррозвідки.

Прокурори заявили, що підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман ніколи не співпрацював з контррозвідкою.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори на засіданні Апеляційного суду міста Києва заявили, що вони мають лист від Служби безпеки України, в якому йдеться про те, що Герман ніколи не співпрацював з контррозвідкою.

«Прошу долучити лист Департаменту контррозвідки СБУ, в якому вказано, що Герман не залучався до проведення контррозвідувальної операції», - сказав прокурор Роман Циб.

Судді заявили, що нададуть оцінку цьому листу в нарадчій кімнаті.

Зазначимо, що адвокати стверджують, що Герман діяв в інтересах української контррозвідки.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

Читайте такожГерман заявив, що у "розстрільному списку" з 47 прізвищ Бабченка не було

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 18 червня, Апеляційний суд Києва розглядає скаргу адвокатів підозрюваного на обраний йому запобіжний захід.