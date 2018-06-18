Справа Бабченка: Герман на суді заявив, що Росія планує "повномасштабну атаку"

Однак, на питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів.

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман в Апеляційному суді Києва заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" в Україні.

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Про це перед засіданням суду заявив Герман з боксу затриманих, передає РБК-Україна. "У списку, який мені передали, дійсно було 47 прізвищ. У списку був Аваков - молодший, а Бабченка там не було. Вони (росіяни - ред.) планують повномасштабну агресію, це стовідсоткова інформація", - сказав Герман.

Однак, на питання про те, коли планується повномасштабна агресія, Герман не відповів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на вбивство журналіста Бабченка. 11 червня суд переніс розгляд апеляції на арешт Германа на 18 червня 2018 року.

СБУ затримала підозрюваного в організації замаху на вбивство Бабченка. Тоді повідомлялося, що Герман за вказівкою В'ячеслава Пивоварника здійснив фінансування і логістику з РФ в Україну групи громадян України, які в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж і навчання для здійснення терактів.