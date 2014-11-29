"Ніч пам'яті" на Майдані уже зібрала близько тисячі людей

Станом на 23:00 на Майдані Незалежності в Києві з нагоди річниці побиття спецпідрозділом "Беркут" студентів зібралися близько 1 тис осіб.

Про це повідомляє коресопондент УНІАН.

На самому Майдані люди запалили свічки в лампадках. Зокрема, посередині Майдану навпроти стели активісти з лампадок виклали Герб України. Одночасно з обох боків стели свічки символізують популярне народне гасло "Слава Україні, Героям Слава".

Зважаючи на холодну погоду, місцями зустрічаються бочки з вогнем, де люди можуть погрітися.

Очікується, що впродовж ночі будуть прямі включення з тих міст, де також зібралися люди, щоб згадати героїчні та трагічні події на Майдані.

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)Так, активісти зі сцени повідомили, що планується пряме включення з Вашингтону (США) та Праги (Чехія). Активісти зі сцени вітають той факт, що в інших великих містах громадяни також зголосилися вийти на центральні площі та відзначити річницю початку активної фази Революції Гідності.

Громадяни на Майдані налаштовані рішуче провести всю ніч до ранку.

Окрім того, близько двадцяти машин представників Автомайдану під'їхали до Майдану для участі в нічній акції.

Ситуація спокійна. На даний момент не дуже велика кількість правоохоронців присутні поруч з акцією.