ГПУ: Студентів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада минулого року побили бійці «Беркута» з Києва, Сум, Полтави і Черкас

Про це під час запису програми «Рік Революції» - спеціального проекту УНІАН та УНІАН-ТБ, присвяченого річниці історичних подій, розповів начальник 2-го слідчого управління ГПУ України Сергій Горбатюк.

За його словами, слідство встановило, що на площі та прилеглих до неї вулицях було зосереджено близько 1500 співробітників спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ.

«На зачистку Майдану пішло 390 осіб. Близько 300 співробітників київського «Беркута» і 30 «беркутівців» з Сум, Полтави та Черкас. Аналіз відеоматеріалів і свідчення постраждалих свідчать, що безпосередньо застосовували насильницькі дії проти мітингувальників 20-30 осіб, які були в перших рядах», - розповів він.

Горбатюк зазначив, що всі особистості силовиків, які залучалися до «протидії проведення мітингів і зібрань», встановлені. Однак, за наявними свідченнями свідків, пізнати і встановити особистості конкретних били слідству поки не вдалося. «Всі вони допитані, але все заперечують, що застосовували насильство... Ситуація така, що співробітники міліції не дають свідчень проти тих, хто безпосередньо брав участь у побитті людей... Але ми не опускаємо рук. Ми плануємо ще призначити антропометричну експертизу», - заявив представник ГПУ.

Крім того, Горбатюк зазначив, що екс-голові РНБО Андрію Клюєву, екс-голові КМДА Олександру Попову, а також колишнім керівникам столичної міліції Коряку, Федчуку і Мариненку, віддавшим накази силовикам і підозрюваним у пособництві перевищенню влади з боку міліції, оголошено підозру у скоєнні злочину. «В цілому, п'ять підозрюваних знаходяться в розшуку, і тільки двоє - Попов і Мариненко - в Києві», - повідомив він.

Докладніше про розгон Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року дивіться у спецпроекті «Рік Революції» на каналі УНІАН ТБ і на сайті УНІАН у вівторок, 2 грудня, в 18:30