Майдан був протестом проти пихатої та безвідповідальної влади - Фюле

Колишній комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле переконаний, що події на Майдані були протестом проти пихатості та безвідповідальності влади.

Як предає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час skype-включення з Праги усім українцям, які зібралися на Майдані Незалежності з нагоди річниці побиття "Беркутом" студентів.

Фюле нагадав, що рік тому Майдан символізував право на вільне вираження думки та можливість зібрання громадян для висловлення незгоди з діями влади.

"Це також була боротьба проти пихатості тієї влади, яка думала, що не існує відповідальності", - сказав Фюле, додавши, що громадяни вийшли на Майдан для підтримки інтеграції до Європейського Союзу. Він звернув увагу, що на Майдані спостерігалося багато прапорів ЄС.

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)"Україна не є штучною державою, Україна не є штучним мостом поміж Заходом і Сходом. Україна - це Європа", - зазначив Фюле, висловивши переконання, що Україна поділяє європейські принципи.

Фюле згадав, як останнього разу відвідував Майдан у вересні разом зі своєю дружиною. За його словами, це був особливий момент життя, коли він з дружиною покладав квіти в пам'ять тих, хто загинув на Майдані.

"Ці спогади - вони не повині бути тільки історією, вони повині бути про майбутнє, українське майбутнє в Європі", - зазначив Фюле.

Він запевнив, що він є другом України та залишається налаштованим допомагати Україні.