Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський побажав, щоб Україна стала сильною частиною об'єднаної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час свого виступу на Майдані Незалежності з нагоди річниці побиття "Беркутом" студентів на Майдані.

Томбінський нагадав, що рік тому люди вийшли на Майдан, "щоби вимагати від тодішнього президента підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом".

Разом з тим дипломат висловлює переконання, що люди розуміли, які загрози можуть виникнути перед Україною внаслідок бажання тодішньої влади взяти паузу у підготовці підписання угоди.

"Рік тому ніхто з нас не знав, що станеться в Україні за тиждень, за місяць... Які загрози прийдуть і скільки людей будуть віддавати життя", - наголосив Томбінський.

"Сотні людей 29 листопада тут були під стелою. Але ви були впевнені, що правда є на вашому боці", - продовжив посол, згадавши таким чином слова відомого дисидента і політика Вацлава Гавела, що правда переможе.

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)"І це була ваша сила. І ваша сила - це така ж упевненість, що вам вдасться побудувати спільну Україну", - сказав Томбінський, зазначивши, що голос Майдану був дуже важливим доя Європейського Союзу.

Разом з тим дипломат акцентував увагу, що Майдан став каталізатором та закликом для всієї країни, що Україна повинна бути сильною та суверенною.

"І ви показали, що не вмерла в Україні ні сила, ні воля", - заявив Томбінський.

"Хай живе сильна Україна в об'єднаній Європі", - закликав він.