Штайнмайер: конфлікт в Україні не може бути вирішений в короткостроковій перспективі

Про це німецькому телеканалу CDF заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, передає ТАСС. "Я завжди кажу: щоб спровокувати конфлікт, може знадобитися 14 днів. Однак, щоб його вирішити, потрібно 14 років", - зазначив він.

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Розбіжності з РФ щодо української теми він назвав "серйозними", після чого ствердно відповів на питання, чи може нинішній конфлікт "тривати 14 років", зазначає агентство.

Крім того, Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що питання про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. "Для мене членство України в Північноатлантичному альянсі не може стояти на порядку денному. У всякому разі, я не бачу Україну на шляху до НАТО", - зазначив міністр.

Німецький міністр сказав, що можливо таку точку зору можна було б сформулювати у більш стриманому тоні. "Я виступаю за ясність з цього питання, так як, я думаю, нікому не допоможе, якщо ми будемо про це мовчати", - пояснив глава МЗС свою позицію.

За його словами, всім сторонам слід "залишатися реалістами". "Ми перебуваємо в центрі небезпечного конфлікту", - зазначив дипломат.

Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що те що відбувається в Україні залишає бажати кращого, але при цьому можлива і подальша ескалація.

Саме тому слід пояснити громадськості, з яких питань краще не "підливати масла у вогонь", сказав німецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Франк-Вальтер Штайнмайер вже висловлювавдумку, що Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до НАТО.