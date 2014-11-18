Штайнмайер: ми близькі до розмежування конфліктуючих сторін на Донбасі

"Першорядне значення має розмежування сторін, і ми можемо сказати, що ми знаходимося досить близько до вирішення цього питання",- заявив німецький міністр на прес-конференції за підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє "Апостроф".

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"Зараз ми повинні стежити за тим, щоб відповідальні військові підписали цей документ",- зазначив Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава МЗС Німеччини також зазначив, що не бачить причин для оптимізму в питанні реалізації мінського протоколу по Україні, але в той же час виступає проти відмови від нього. "Немає ніякої причини для оптимізму в нинішній ситуації, тому що те, що потрібно робити, це дуже важка робота - переконати один одного в ситуації, коли процес, який було розпочато, далі не розвивається", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що необхідно дотримуватися документа, а саме - мінського протоколу, під яким були поставлені підписи. "Навіть якщо є приводи для того, щоб один одному сказати, що найважливіші зобов'язання не були виконані, проте, було б величезною втратою відмовитися від цього документа", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Франк-Вальтер Штайнмайер проводить робочі візити до Києва і Москви для пошуку дипломатичних шляхів вирішення конфлікту на Донбасі.