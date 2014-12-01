Скандал в медицині: уже перевірена донорська кров може бути інфікована смертельними вірусами

І це - не черговий фільм жахів. Журналісти ТСН знайшли реальні докази, що уже перевірена донорська кров може бути заражена.

"Людина, яка отримує донорську кров або препарати з донорської крові, може інфікуватися вірусами гепатиту В, гепатиту С, парвовірус Б19 і СНІДу", - наголошує директор лабораторії Григорій Панасенко.

Читайте такожВійськово-медичний клінічний центр Західного регіону створює базу донорів

Шокуюча інформація про зараження насправді ніколи не була секретом для Мінздоров'я.

Подробиці в сюжеті.