Скандал в медицині: уже перевірена донорська кров може бути інфікована смертельними вірусами
02:18, 01 грудня 2014Політика
0 0
Страшна звістка, яку мусять знати усі українці, кому доводиться мати справу з переливанням крові або з ліками на основі крові. Вагітні, хворі з опіками, поранені бійці, онкохворі - усі під загрозою масового інфікування небезпечними вірусами гепатитів, СНІДу, сифілісу.
В Україні є лише одна новітня лабораторія і та не працює / УНІАН
І це - не черговий фільм жахів. Журналісти ТСН знайшли реальні докази, що уже перевірена донорська кров може бути заражена.
"Людина, яка отримує донорську кров або препарати з донорської крові, може інфікуватися вірусами гепатиту В, гепатиту С, парвовірус Б19 і СНІДу", - наголошує директор лабораторії Григорій Панасенко.
Читайте такожВійськово-медичний клінічний центр Західного регіону створює базу донорів
Шокуюча інформація про зараження насправді ніколи не була секретом для Мінздоров'я.
Подробиці в сюжеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter