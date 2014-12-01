Російський спецпідрозділ "Вимпел" передислокувався в район Стаханова

Група розділена на кілька бойових загонів, кожен з яких здатен діяти автономно. Під час подій в Антрациті та Красному Лучі (зіткнення з «козаками») кілька бійців «Вимпел» були поранені, проте не евакуйовані до РФ, а перевезені до Стаханова.

Про це пише Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

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Також, Тимчук повідомляє, що тактична група російсько-терористичних військ, яка прибула в район н. п. Горлівка кілька днів тому, вступила у вогневий контакт з українськими військами в районі Вуглегірська. Після того, як супротивником було відкрито мінометний вогонь, артилерія українських військ завдала удару. Тактична група противника припинила обстріл і відійшла углиб своїх позицій.