Турчинов заявив, що членство України в НАТО - "не близька перспектива"

Секретар РНБО наголошує на необхідності створення для України стратегічної зброї стримування.

Членство України в НАТО є не близькою перспективою.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю ЗМІ, повідомляє прес-служба РНБО України.

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"Перед нами стоїть дуже серйозне завдання. Поки Україна не стала членом НАТО, а це не близька перспектива, ми маємо розраховувати виключно на себе. Що може зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення? Тільки сучасна, потужна зброя стримування. Подобається нашим партнерам чи ні, але ми повинні працювати над такою зброєю стратегічного рівня, зброєю, яка може ефективно вражати ворога на будь-якій відстані», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Грузія та Україна мають одержати надію на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в підсумковій декларації весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка 28 травня завершилася у Варшаві.