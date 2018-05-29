"Підтримати надію України на вступ до НАТО": Парламентська асамблея Альянсу схвалила підсумкову декларацію саміту

У заяві також міститься заклик до країн Альянсу надати Боснії і Герцеговині план реформ з підготовки до членства в НАТО.

Грузія та Україна мають одержати надію на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в підсумковій декларації весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка 28 травня завершилася у Варшаві.

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У заяві також міститься заклик до країн Альянсу надати Боснії і Герцеговині план реформ із підготовки до членства в НАТО.

Парламентарі звернулися до лідерів Альянсу із закликом продемонструвати "єдність" на саміті в липні і продемонструвати, що організація залишається надійною перед обличчям загроз безпеці. Головними загрозами було названо Росію і тероризм.

Члени ПА НАТО вважають, що необхідно протистояти і протидіяти політиці Москви, спрямованій на дестабілізацію у країнах, які є союзниками і сусідами членів Альянсу. Водночас із Росією необхідно вести "конструктивний діалог", ідеться в декларації.

9 березня 2018 року в НАТО повідомили, що визнають за Україною статус країни-аспіранта – кандидата на членство в Альянсі. Президент України Петро Порошенко заявляв, що Київ наполягатиме на одержанні Плану дій щодо членства в НАТО.