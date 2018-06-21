Український омбудсмен: є підстави вважати, що Сенцова годують примусово

Уповноважений Верховною Ради України з прав людини повідомила, що звернулася до заступника міністра юстиції з проханням подати заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав Олега Сенцова.

Уповноважений Верховною Ради України з прав людини Людмила Денісова припускає, що незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова годують примусово, адже достовірної інформації про його стан здоров’я немає.

Про це вона повідомила у коментарі УНІАН.

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«Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово. Приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням та заборонено міжнародним законодавством», - сказала Денісова.

Вона повідомила, що звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням подати заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією за політичними мотивами.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

15 червня Денісову не пустили в колонію до Сенцова.