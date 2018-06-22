Глава МЗС Литви відвідав лінію розмежування на Луганщині

Лінкявічюс запевнив, що боротьба України проти російського агресора не забута міжнародною спільнотою.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав лінію розмежування у Луганській області. Про це він повідомив у Twitter.

"Відвідую лінію розмежування у Луганській області на сході України. Моє повідомлення народу України: ваша боротьба проти агресора не забута. Ваша боротьба за свободу та євроатлантичне майбутнє вашої країни має підтримку. Литва та міжнародна спільнота солідарні з Україною", - наголосив Лінкявічюс.

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Також він розмістив фотографію, на якій разом з ним стоять військові біля таблички населеного пункту Катеринівка.

Сьогодні глава МЗС Литви прибув на Луганщину. 21 червня у Києві Лінкявічюс закликав Україну продовжувати реалізацію реформ після ухвалення Верховною Радою закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Також він не виключив, що після Чемпіонату світу з футболу, який проходить у РФ і завершиться 15 липня, на Донбасі може загостритися ситуація.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд стала першим лідером іноземної держави, яка відвідала Донбас.