"Це не заморожений конфлікт - це війна": президент Естонії про ситуацію на Донбасі

Кальюлайд також відмітила, що не дивлячись на недостатні темпи у боротьбі з корупцією, Україна проводить інші важливі реформи, які дають надію.

Після відвідування минулого тижня Донбасу президент Естонії Керсті Кальюлайд дала свою оцінку конфлукту на Сході України.

Про це вона заявила на конференції імені колишнього президента Леннарта Марі, повідомляє прес-служба президента Естонії.

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"Коли ми сидимо тут у Таллінні та обговорюємо питання, пов'язані з кібер- і звичайними питаннями безпеки, світ навколо нас не зупинився. В Україні лише за останній тиждень чотири людини, в тому числі 15-річна дівчина, загинули в результаті артилерійських обстрілів, а ще 15 людей отримали поранення. Це не заморожений конфлікт - це війна", - йдеться у повідомленні.

Кальюлайд також відмітила, що не дивлячись на недостатні темпи у боротьбі з корупцією, Україна проводить інші важливі реформи, які дають надію.

"Але все може бути втрачено, якщо ми забудемо. Якщо ми будемо ігнорувати. Якщо ми не матимемо надії на краще майбутнє. Якщо ми поставимо наші економічні інтереси перш за все і наші цінності на друге місце. Або просто, відчуваючи нашу безпорадність, будемо намагатися, щоб це виглядало так, ніби не існує війни вже четвертий рік тут - у Європі. Уникати використання слова "війна" або "окупація", - заявила Кальюлайд.

Як повідомляв УНІАН, Керсті Кальюлайд стала першим лідером іноземної держави, яка відвідає Донбас.