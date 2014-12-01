У вівторок Рада розгляне законопроект щодо іноземців в уряді - БПП
23:36, 01 грудня 2014Політика
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На розгляд Верховної Ради у вівторок може бути внесений законопроект, який дозволить іноземцям обіймати посади в Кабінеті міністрів України.
Рада у вівторок може дозволити іноземцям працювати в Кабміні / УНІАН
Про це у своєму Twitter повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм.
"Завтра на розгляд парламенту буде внесено законопроект, який дозволяє іноземцям займати посади в українському уряді", - написав він.
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Крім того, за інформацією Найема, "Народний фронт" пропонує змінити міністра культури Євгена Нищука на В'ячеслава Кириленка.
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