У вівторок Рада розгляне законопроект щодо іноземців в уряді - БПП

23:36, 01 грудня 2014
Політика
1 0

На розгляд Верховної Ради у вівторок може бути внесений законопроект, який дозволить іноземцям обіймати посади в Кабінеті міністрів України.

Фото УНИАН

Про це у своєму Twitter повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм.

"Завтра на розгляд парламенту буде внесено законопроект, який дозволяє іноземцям займати посади в українському уряді", - написав він.

Читайте такожПорошенко вважає, що до роботи в уряді потрібно залучати іноземців

Крім того, за інформацією Найема, "Народний фронт" пропонує змінити міністра культури Євгена Нищука на В'ячеслава Кириленка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter