У вівторок Рада розгляне законопроект щодо іноземців в уряді - БПП

Про це у своєму Twitter повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм.

"Завтра на розгляд парламенту буде внесено законопроект, який дозволяє іноземцям займати посади в українському уряді", - написав він.

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Крім того, за інформацією Найема, "Народний фронт" пропонує змінити міністра культури Євгена Нищука на В'ячеслава Кириленка.