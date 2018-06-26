Відпочинок за залізним парканом: журналісти розповіли про туристів у Криму (відео)

За останні чотири роки в окупованому Криму багато залізних парканів, які нібито мають захистити півострів від "терористів".

Росіяни нещодавно втілили у життя чергову мрію Путіна - побудували міст в окупований 4 роки тому півострів Крим.

Все, як завжди: мільярдні витрати у доларах за рахунок бюджетників, помпезне відкриття та потік святкових сюжетів на ТВ. Утім, охочих розкошелитися на відпочинок в анексованому Криму в останні роки треба ще пошукати.

Скільки ж туристів там насправді та як відпочивається у Криму, вирішили з'ясувати журналісти програми "Гроші".

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За словами місцевих жителів, які очікують на потік туристів, єдина надія - на Кримський міст.

Так, росіянин, який приїхав до Криму, був вражений, що у Ялті автовокзал по периметру обнесли залізним парканом. До речі, такі ж зміни чекають й на автовокзал у Феодосії.

За словами дівчини, в якої є нерухомість у Криму, з 2014 року її бізнес зі здачі житла в оренду зазнає збитків. Вона упевнена, що будівництво Керченського мосту ситуацію не змінить.

"Стратегія російської влади щодо курортного Криму проста - заселяти насамперед санаторії бюджетниками зі всієї Росії, а приватний сектор тепер нехай "відпочиває", - йдеться у сюжеті.

Раніше екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв заявив, що дрібний туристичний бізнес на території окупованого півострова існує лише у кількох населених пунктах, у решті він "помер".