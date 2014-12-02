Група Єремєєва не голосуватиме за склад Кабміну
19:07, 02 грудня 2014Політика
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Депутатська група “За волю народу” не голосуватиме за кандидатів на посади міністрів.
Депутати групи не будуть голосувати за цей Кабмін / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму виступі повідомив голова цієї групи Ігор Єремєєв.
“Ми сьогодні рішення ухвалили не голосувати за цей Кабінет міністрів”, - сказав він.
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“Ми з повагою ставимося до міністрів, але ми їх не знаємо. Тим паче, не знаємо, які програми вони планують робити, які реформи вони планують робити”, - відзначив він.
Як повідомляв УНІАН, до групи входять 20 депутатів, серед яких В’ячеслав Богуслав, Андрій Деркач, Володимир Литвин, Віктор Развадовський, Михайло Поплавський.
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