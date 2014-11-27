У Раді створили шість фракцій і дві депутатські групи

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Гройсман оголосив про створення фракцій партії «Народний фронт», Об’єднання «Самопоміч», «Опозиційного блоку», Радикальної партії Олега Ляшка, партії «Батьківщина».

За словами Гройсмана, до фракції «Народного фронту» увійшли 83 народних депутата, її очолив Олександр Турчинов; до фракції “Самопоміч” увійшли 32 народних депутати, її очолив Олег Березюк; до фракції Опозиційного блоку” увійшли 40 народних депутатів, її очолив Юрій Бойко; до фракції Радикальної партії увійшли 22 депутати, її голова - Олег Ляшко; до фракції “Батьківщина” увійшли 19 депутатів, її очолила Юлія Тимошенко.

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Гройсман також зазначив, що заступниками голови фракції “Самопоміч” обрано Олега Лаврика та Єгора Соболєва, «Опозиційного блоку» - Олександра Вілкула, Сергія Льовочкіна та Юрія Воропаева, Радикальної партії - Андрія Лозового та Валерія Вощевського.

Пізніше Гройсман оголосив про створеня у парламенті фракції "Блоку Петра Порошенко" у складі 146 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман також оголосив, що головою фракції обрано Юрія Луценка; першим заступником голови - Ігоря Кононенка; заступниками - Мустафу Найєма, Юрія Гриніва, Тараса Кутового, Андрія Павелка, Миколу Томенка.

Крім того, голова робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Гройсман оголосив про створення у парламенті депутатських груп “Економічний розвиток” та “Воля народу”.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що до групи “Економічний розвиток” увійшло 19 народних депутатів. Головою групи обрано Віталія Хомутинника, а його заступником - Євгена Геллера.

До групи “Воля народу” увійшло 19 депутатів. Головою групи є Ігор Єремеєв.