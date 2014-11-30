ЗМІ: у Донецьку снаряд влучив у шахту Засядька, є загиблий

Залпи гармат чути і в інших районах Донецька. "Неспокійно - Київський, Куйбишевський, Петровський райони чують вхідні та вихідні", "Щегловка чує роботу гранатомета з боку Яковлевки", "Центр - арта б'є", "Схоже, з ВЧ на Щорса летить в АП", "Погана балка прокинулася, потужно - в будинку відмінно чути", "На Дослідному гаражі біля Аліти згоріли. Всю ніч горіли", "Одиночні з півночі, дзвінкі, між залпами граду. Град на захід лягає", "І знову град. Не дарма колона прийшла", - повідомляють користувачі соцмереж, пише 62.ua.

Читайте такожУкраїнські військові відбили 13 атак бойовиків поблизу Донецького аеропорту

Крім того, вони повідомили, що на Червоному орачі і "Перемозі" розбиті трамвайні колії 8-го маршруту.