Макаревич про російське ТБ: я пережив сім вождів, але такого у нас не було ніколи

Про це він написав у Facebook.

"Провести кілька діб у казенному приміщенні сам на сам з телевізором (а мені довелося) - це справжнє фізичне катування. Хлопці! Я, немолодий чоловік, який пережив сімох вождів, заявляю: такого телебачення у нас не було НІКОЛИ", - написав він.

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"Клацаю пультом з інтервалом в 10 секунд. Старий фільм про війну. Клац. Новий фільм про війну (вже лизнули: всі поліцаї - українці. А що, були ще якісь?) Клац. Мєнти-бандити, грають жахливо. Клац. Із залу суду. Клац. Донецьк, війна, обов'язково хтось плаче. Клац. Ток-шоу, п'ятеро чоловіків кричать одночасно, розібрати нічого неможливо (і слава Богу, мабуть). Клац. Кіно про першу світову... Скажіть, чи є ще в світі щось крім війни? На кого ми вихлюпнемо ці мегатонни ненависті, які в нас щодня закачують? На себе самих? Або нам покажуть на кого?", - обурився Макаревич.