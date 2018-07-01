День ВМС України: Порошенко і Турчинов привітали військовослужбовців

Порошенко знову пообіцяв підняти український прапор в Севастополі.

Президент Петро Порошенко подякував військовослужбовцям Військово-морських сил України за відданість військовому обов’язку, мужність та героїзм.

Про це глава держави написав у Facebook.

«Від імені Українського народу щиро дякую усьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за відданість військовому обов’язку, мужність та героїзм», - зазначив президент.

Він висловив сподівання, що спільними зусиллями українці відродять та примножать морську славу України, а Державний Прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя.

Порошенко побажав військовослужбовцям рішучості та наполегливості на шляху до великої перемоги.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов привітав військовослужбовців з Днем Військово-морських сил України.

Текст привітання переданий УНІАН прес-службою РНБО.

«Україна з давніх-давен була могутньою морською державою – історія її флоту бере початок з часів Київської Русі та Запорізької Січі. Цьогоріч ми святкували 100-річчя з дня знаменної події, коли кораблі Чорноморського флоту підняли українські прапори і перейшли під юрисдикцію УНР», - нагадав він.

За словами Турчинова, з початку новітньої історії України Російська Федерація всіляко намагалася завадити утвердженню України як дієздатної морської держави.

«Моряки, які залишилися вірними присязі під час воєнної агресії Російської Федерації в Криму і продовжили гідно виконувати свій обов’язок, пліч-о-пліч з іншими підрозділами Збройних сил стали на заваді планам Кремля знищити незалежну Україну.

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Незважаючи на великі втрати після російської агресії, морська галузь, Військово-морські сили відновлюють свій потенціал. Сьогодні фактично відбувається відродження національного флоту в нових місцях базування та дислокації на континентальній частині України», - зазначив секретар РНБО.

За його словами, українці пишаються героями-моряками, морськими піхотинцями, які беруть участь у проведенні Операції Об’єднаних сил на сході України, захищають південно-східні кордони та морські рубежі.

«Схиляємо голови перед пам’яттю загиблих героїв! За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранено 488 моряків. Державними нагородами нагороджено 498, нагородами Міністерства оборони України – 1515, Генштабу – 1385 моряків», - повідомив він.

За словами секретаря РНБО, сьогодні одним з найбільших національних пріоритетів є подальше зміцнення сектору безпеки і оборони. Держава докладає зусиль до відновлення і модернізації бойового ядра флоту відповідно до стандартів НАТО. Маємо побудувати сучасні, стрімкі та інноваційні ВМС, спроможні захистити народ України і національні інтереси у морському і прибережному середовищі шляхом проведення асиметричних і рішучих операцій, з добре мотивованим професійним складом, налаштованим на перемогу.