Денісову знову не пускають до Сенцова

Уповноважена РФ Тетяна Москалькова зникла.

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова прибула до міста Лабитнангі, де у колонії утримують незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в РФ, наразі Денисову не пропускають до в'язниці.

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Російська омбудсмен Тетяна Москалькова, яка також мала приїхати до Лабитнангі, наразі відсутня. По прильоту до аеропорту Салехарда, вона відмовилася їхати разом з Денисовою. Наразі її місце знаходження невідоме.

Як повідомляв УНІАН, український омбудсмен Тетяна Денисова 15 червня вирушила в РФ для відвідування українських політв'язнів. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі Сенцова. У той же день російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денисова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

Досі російська сторона не пускала Денисову до Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, відмовляли навіть у відеозв'язку з засудженим режисером.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.