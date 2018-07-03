Американські політтехнологи заперечують співпрацю з Бойком - ЗМІ

У той же час джерела, що безпосередньо залучені до роботи над опозиційним кандидатом, переконують, що "Clearparth strategies" таки співпрацюють з Бойком.

Засновник компанії "Clearparth strategies" Девід Блюстоун спростовує, що він та інші технологи його компанії консультують лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

Про це Блюстоун заявив в коментарі "Українські правді".

"Ні, ми не працюємо на пана Бойка. Ми не залучені до його підготовки до президентських виборів. Також ми не маємо планів працювати з ним", - запевнив Блюстоун.

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У той же час джерела, що безпосередньо залучені до роботи над опозиційним кандидатом, переконують, що "Clearparth strategies" таки співпрацюють з Бойком. За їх словами, американці брали участь у нарадах через skype, створювали презентації для виборчого штабу.

Нагадаємо, раніше Українська правда повідомила, що до президентської кампанії лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка спільно готують американські та українські політтехнологи.

Зокрема зазначалося, що Бойка зараз ведуть одразу дві групи спеціалістів – українські технологи з "Центру політичних рішень" та американці з компанії "Сlearpath strategies".