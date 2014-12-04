Каспаров вважає, що Путіна можна зупинити тільки силою

Про це 13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Чим довше ви відкладаєте реакцію на дії диктатора, то в гіршій ситуації ви опинитеся", - сказав Каспаров, коментуючи політику західних країн щодо Росії.

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Каспаров вважає, що політика "умиротворення" лише заохочує диктаторські режими рухатися далі і вдаватися до нової агресії. На підтвердження своєї думки Каспаров навів приклад Гітлера, який внаслідок політики "умиротворення" вважав, що Великобританія нічого не зробить після нападу Німеччини на Польщу.