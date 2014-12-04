Каспаров вважає, що Путіна можна зупинити тільки силою
11:52, 04 грудня 2014Політика
1 0
Диктатори ніколи не зупинялися через політику "умиротворення", їх завжди зупиняла тільки сила.
REUTERS
Про це 13-й чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров заявив на прес-конференції в УНІАН.
"Чим довше ви відкладаєте реакцію на дії диктатора, то в гіршій ситуації ви опинитеся", - сказав Каспаров, коментуючи політику західних країн щодо Росії.
Читайте такожКаспаров передбачає нові конфлікти Путіна на пострадянському просторі
Каспаров вважає, що політика "умиротворення" лише заохочує диктаторські режими рухатися далі і вдаватися до нової агресії. На підтвердження своєї думки Каспаров навів приклад Гітлера, який внаслідок політики "умиротворення" вважав, що Великобританія нічого не зробить після нападу Німеччини на Польщу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter