У Європарламенті розглянуть нові правила безвізу

Громадяни "безвізових країн" повинні будуть заповнювати електронну форму перед подорожжю.

Депутати Європейського парламенту розглянуть нові правила безвізових подорожей, які передбачають, що мандрівники з правом безвізових поїздок зможуть проходити перевірку до прибуття до Євросоюзу, використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).

Ця ідея може бути втіленою вже в 2021 році, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявила євродепутат від Угорщини Кінґа Ґаль, ця перевірка не створюватиме якісь проблеми для постійних мандрівників.

"Це буде простий процес... просто онлайн-перевірка, яку вони зможуть пройти перед поїздкою до ЄС", – сказала вона.

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Громадяни "безвізових країн" мають заповнювати електронну форму перед подорожжю. В заявці, серед іншого, будуть запитання щодо кримінальних справ у минулому або відвідування заявниками зон конфлікту. Це дозволить представникам влади визначити, чи може хтось з мандрівників становити загрозу до прибуття в ЄС. Якщо будуть такі підозри, мандрівникам можуть відмовити у в’їзді.

Згідно з проектом, "авторизація" коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою).