Футбол поза політикою: соцмережі пригадали президенту ФІФА футболку для Путіна

Раніше президент ФІФА за участі легенд світового футболу висловив президенту РФ подяку за проведення ЧС-2018.

Після скандалу з політизацією гасла «Слава Україні», яке було виголошено на камеру хорватським футболістом Домагоєм Відою, блогер Роман Шрайк пригадав, як ФІФА брендувала футболку для президента РФ Володимира Путіна.

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«Ось цього лисого потрібно дискваліфікувати! Футбол поза політикою!!! Ой, стривайте! Це ж президент ФІФА...», - написав Шрайк, прокоментувавши публікацію спільну фотографію російського лідера і президента ФІФА Джанні Інфантіно, які тримають футболку ФІФА з написом "Путін".

О! Вообще зашибись - ФИФА настолько вне политики, что даже брендировала футболку для Путина pic.twitter.com/GMShCCLKYW — Роман Шрайк (@RomanShrike) 9 июля 2018 г.

Публікацію активно обговорюють користувачі соцмереж.

Зазначимо, фотографія була зроблена на зустрічі Інфантіно та Путіна в Кремлі. 6 липня повідомлялося, що президент ФІФА за участі легенд світового футболу висловив президенту РФ подяку за проведення ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, Домагой Віда потрапив у скандал у зв'язку з роликом на підтримку України, записаним після перемоги над збірною Росії в чвертьфінальному матчі ЧС-2018. Ролик викликав у РФ бурхливу реакцію.

Футболіст отримав офіційне попередження від ФІФА, а його компаньйон Огнєна Вукоєвича було оштрафовано і звільнено з тренерського штабу своєї команди.

Тим не менш, в інтернеті з'явилося ще одне відео, на якому Віда вимовляє гасло "Слава Україні".