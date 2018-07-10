Черновецький фігурує у трьох десятках кримінальних справ - ЗМІ (відео)
12:47, 10 липня 2018Політика
29 0
Черновецького планують допитати, зокрема, по головній карній справі проти Януковича - стосовно створення ним злочинної організації.
Українські правоохоронці мають багато питань до Черновецького / Фото УНІАН
В Україні колишній мер Києва Леонід Черновецький фігурує у трьох десятках карних справ, що розслідують прокурори, поліцейські та навіть СБУ.
Черновецький фігурує у трьох десятках карних справ і має пройти допит проти Януковича
"Космічний мер Леонід Черновецький повертається! Поки що - лише у інформаційний простір. Але бачити його в реальному хочуть прокурори - викликають Черновецького та його сина Степана на допит", - йдеться у розслідуванні програми "Гроші".
Читайте такожЧерновецький відреагував на заяву про дозвіл на його затримання
Черновецьких планують допитати по головній карній справі проти Януковича - стосовно створення ним злочинної організації.
Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокуратура Грузії заявила, що не видаватиме Черновецького Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter