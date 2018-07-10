Черновецький фігурує у трьох десятках кримінальних справ - ЗМІ (відео)

Черновецького планують допитати, зокрема, по головній карній справі проти Януковича - стосовно створення ним злочинної організації.

В Україні колишній мер Києва Леонід Черновецький фігурує у трьох десятках карних справ, що розслідують прокурори, поліцейські та навіть СБУ.

"Космічний мер Леонід Черновецький повертається! Поки що - лише у інформаційний простір. Але бачити його в реальному хочуть прокурори - викликають Черновецького та його сина Степана на допит", - йдеться у розслідуванні програми "Гроші".

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Черновецьких планують допитати по головній карній справі проти Януковича - стосовно створення ним злочинної організації.

Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокуратура Грузії заявила, що не видаватиме Черновецького Україні.