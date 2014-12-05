Інтерпол не поспішає оголошувати у розшук колишніх українських посадовців - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив сьогодні під час зустрічі керівництва СБУ в Києві з родинами загиблих на Майдані Незалежності під час Революції Гідності, активістами та адвокатами.

“Інертно ведеться робота такої структури як Інтерпол. Ми вже направили запити, щоб всіх високопосадовців зареєстрували. Повірте мені, найближчим часом ми їх побачимо (оголошення про розшук на сайті Інтерполу — УНІАН). Коли - не можу сказати, але побачимо", - сказав Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Проти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

Навесні Генеральна прокуратура України відкрила 4 кримінальних провадження проти екс-президента Януковича.

15 листопада генпрокурор Віталій Ярема повідомив, що Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників. Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено розшук.

1 серпня «Німецька хвиля» повідомляла, що Інтерпол вже майже півроку опрацьовує запит України на міжнародний розшук Януковича "через проблеми із доказовою базою".

Як пояснив директор українського бюро Інтерполу Василь Неволя, Інтерполу треба надати переконливі докази того, що правопорушення є кримінальним, а не політичним.