Порошенко: Якщо здати Донецький аеропорт, бойовики дійдуть до Борисполя
Президент Петро Порошенко заявив, що якщо Донецький аеропорт здати терористам, то вони дійдуть до Львова та Борисполя.
Про це він заявив на зустрічі із захисниками Донецького аеропорту, які прибули до Києва, повідомляє прес-служба глави держави.
"Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо "Донецьк" — ворог буде в Борисполі, чи у Гостомелі, чи у Львові", – цитує Порошенка прес-служба президента України.
Президент зазначив, що за останню ніч загинули 6 українських військових. Також він повідомив, що більше 80% українців у різній формі надали допомогу Збройним Силам.
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Присутній на зустрічі начальник Генерального штабу Віктор Муженко, у свою чергу, підкреслив, що, незважаючи на проблеми забезпечення, боєздатність армії зростає.
«Донецький аеропорт дійсно є символом мужності і воїнського духу, високої моральної стійкості й підтвердженням боєздатності наших воїнів», – зазначив він.