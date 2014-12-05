Порошенко: Якщо здати Донецький аеропорт, бойовики дійдуть до Борисполя

Про це він заявив на зустрічі із захисниками Донецького аеропорту, які прибули до Києва, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я впевнений, що ми там захищаємо всю Україну. Здамо "Донецьк" — ворог буде в Борисполі, чи у Гостомелі, чи у Львові", – цитує Порошенка прес-служба президента України.

Президент зазначив, що за останню ніч загинули 6 українських військових. Також він повідомив, що більше 80% українців у різній формі надали допомогу Збройним Силам.

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Присутній на зустрічі начальник Генерального штабу Віктор Муженко, у свою чергу, підкреслив, що, незважаючи на проблеми забезпечення, боєздатність армії зростає.

«Донецький аеропорт дійсно є символом мужності і воїнського духу, високої моральної стійкості й підтвердженням боєздатності наших воїнів», – зазначив він.