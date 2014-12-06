За добу бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових

09:27, 06 грудня 2014
Політика
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Українська артилерія завдала 21 вогневий удар по скупченням живої сили і техніки бойовиків

REUTERS

За минулу добу терористи 45 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, використовуючи вміст «гуманітарного конвою» з Росії, терористи відкривали артилерійсько-мінометний вогонь та здійснювали залпи з «Градів».

Особливо це було відчутно на Луганському, Донецькому та Дебальцівському плацдармах. Обстрілів з боку терористів зазнали мирні мешканці населених пунктів Кримське, Трьохізбенка, Вільхове, Макарове, Щастя, Березове, Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Нова Григорівка, Чорнухіне, Орлово-Іванівка, Міус.

За даними прес-центру, за минулу добу від ворожих обстрілів постраждали двоє мирних мешканців Донбасу.

Крім того, за даними штабу АТО, в районі міжнародного аеропорту «Донецьк» українські «кіборги» мужньо відбивають атаки терористів. «Після того, як декілька днів тому у бою за старий термінал було знищено значну кількість елітних російських вояків, бандити лише один раз ризикнули наблизитись до позицій бійців АТО на відстань автоматного пострілу. І знову потерпіли невдачу. Відступили, кидаючи на полі бою свіжі трупи своїх поплічників», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики ЛНР активізували обстріл сил АТО - ЛОДАТакож зазначається, що українські війська на усіх напрямках продовжують активну бойову роботу. Зокрема, військові сапери проводять знищення нерозірваних боєприпасів, очищуючи територію населених пунктів. Здійснюються пошуково-ударні дії з метою ліквідації диверсійних банд противника. Протитанкові та механізовані підрозділи вдосконалюють практичну майстерність у використанні сучасних переносних протитанкових комплексів.

Читайте такожУ Порошенка анонсували День тиші на ДонбасіВ штабі додали також, що українська артилерія нанесла 21 вогневий удар по скупченням живої сили та техніки бойовиків.

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