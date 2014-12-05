РНБО: "Кіборги" не відступали зі старого терміналу Донецького аеропорту, це були маневри

ІІнформація про те, що українські військові залишили старий термінал Донецького аеропорту, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Генштабі пояснили, чому важливо втримати Донецький аеропорт

"І старий, і новий термінали аеропорту перебувають під контролем українських військових... Дійсно, там дуже багато руйнувань, але ці термінали є своєрідним захистом для тих, хто тримає там оборону", - сказав Лисенко.

Він пояснив, що вчора бойовики вдалися до потужної атаки в районі населеного пункту Опитне з метою оточення аеропорту, але ця атака з великими втратами для терористів була відбита.

Крім того, як зазначив Лисенко, бойовики вдалися до потужних атак на сам аеропорт, і з метою уникнення втрат від ракетно-артилерійського вогню ворога було прийнято рішення про маневрування - відхід від терміналу, але після завершення обстрілу українські військовослужбовці повернулися назад в термінали аеропорту.

Читайте такожЗа день штурму Донецького аеропорту загинуло близько 300 російських солдатів - правозахисники

Як повідомляло, зокрема, "Громадське ТБ" з посиланням на джерело в Пісках, бойовики та російські найманці відкрили сильний вогонь по населеному пункту Піски та старому терміналу Донецького аеропорту. Через значні пошкодження старого терміналу українським силовикам довелося його залишити.