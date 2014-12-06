СБУ не допустила продаж 19 українських вертольотів у Росію

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла незаконному продажу двом російським компаніям з Ростова-на-Дону української авіаційної техніки, на яку чекають в АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, протиправну схему розробили посадовці одного з київських державних авіаційних підприємств, яке перебуває у стадії ліквідації. На його балансі 6 літаків типу АН-2, 19 вертольотів МІ-2, авіаційні двигуни, інше вартісне обладнання. «Ринкова вартість майнового комплексу становить десятки мільйонів гривень, після ремонту та модернізації цю техніку можна ефективно задіяти у зоні АТО», - зазначається в повідомленні.

Натомість, як встановила СБУ, протягом 2014 року ліквідаційна комісія підприємства неодноразово намагалася «продавити» у відповідних інстанціях дозвіл на списання всього авіапарку на металобрухт. Зловмисники планували здійснити цю процедуру лише на папері і у подальшому з вигодою для себе реалізувати авіатехніку. Зокрема, планувалося «утилізовані» у такий спосіб вертольоти продати компаніям «Ростов-Міль» та «Росвертол» (м. Ростов-на-Дону, РФ), поінформували в прес-центрі.

Крім того, зловмисниками вже були підготовлені документи на списання та продаж повітряних суден, автотранспортних засобів та авіадвигунів за залишковою вартістю на суму 1,7 млн грн.

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