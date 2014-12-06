СБУ порушила кримінальну справу проти Кадирова через погрози українським депутатам

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ з посиланням на радника голови СБУ Маркіяна Лубківського.

«Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом терористичних погроз на адресу народних депутатів України від громадянина Російської Федерації Рамзана Кадирова, а також посилила заходи безпеки щодо членів українського парламенту, на адресу яких прозвучали погрози», - поінформував Лубківський.

В прес-центрі також додали, що голова СБУ Валентин Наливайченко наголосив, що «терористичні погрози, від кого б вони не лунали, є злочином міжнародного характеру і зіткнуться з нашою рішучою відсіччю».

За словами Наливайченка, погрози викрадення та вбивств є риторикою міжнародних терористів і мають одержати також належну оцінку міжнародного співтовариства.

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Як повідомлялося, раніше Кадиров доручив правоохоронним органам Чечні порушити кримінальну справу стосовно депутатів України Берези, Левуса та Мосійчука за їхні висловлювання про події в Грозному 4 грудня, а також доставити їх в Чечню.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно цих депутатів за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму».