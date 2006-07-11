У Верховній Раді готуються до голосування

На даний час у Верховній Раді України триває перерва, оскільки голова ВР Олександр МОРОЗ ще не повернувся із зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати частково перебувають в залі. На другому поверсі ВР, де завжди проходить голосування бюлетенями і стоять кабінки для таємного голосування, працівники апарату ВР проводять підготовку столів для реєстрації народних депутатів, які отримуватимуть бюлетені.