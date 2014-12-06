У центрі Вінниці відновлено рух транспорту

Як передає кореспондент УНІАН, наразі транспорт у звичному режимі пересувається центром міста.

В той же час, через соцмережі вінниччани скликають на сьогодні на 17-ту годину ще одну акцію протесту.

Зазначається, що люди вимагатимуть невідомих звільнити адмінбудівлю, де розміщено апарат облради й облдержадміністрації, для можливості нормального функціонування життя в області.

Читайте такожУ Вінниці активісти вимагають відставки начальника обласної міліціїТакож у секторі зв’язків з громадськості УНІАН повідомили, що наразі встановлюються деталі штурму облради й можлива причетність до провокацій «засланих» осіб. Деталі обіцяють оприлюднити якомога швидше.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці близько 400 активістів штурмували приміщення облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти протестували проти відставки Свитка, який начебто був обраний зборами Майдану

Активісти зайняли залу та президію облради і також прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Між тим голова Вінницької облдержадміністрації припускає, що захоплення приміщення адміністративної будівлі, де розміщені апарати ОДА й облради у Вінниці, є спланованою акцією з боку російських спецслужб.