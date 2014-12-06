Голова Вінницької ОДА звинувачує протестувальників у роботі на російські спецслужби

Про це керівник області написав на власній сторінці у Facebook.

«6 грудня, під час засідання сесії Вінницької обласної ради озброєними групами підготовлених бойовиків було захоплено приміщення Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. Очевидно, що під час проведення АТО, фактичної агресії з боку Росії, основним методом російських спецслужб є розхитування ситуації всередині країни, терор проти посадовців та патріотів, усіх тих, від кого залежить нормальне функціонування державного організму. На жаль, кремлівський пропаганді вдалось ввести в оману і певну кількість справжніх патріотів», - заявив Олійник.

За його словами, під час штурму приміщення ОДА декілька співробітників МВС та протестувальників було травмовано, у будівлі пошкоджено комунальне майно.

«Рішуче заявляю – ситуація в системі життєдіяльності всіх сфер Вінниці та області перебуває під повним контролем української влади, яка не допустить ескалації конфлікту», - сказано у заяві.

Читайте такожУ Вінниці штурмували облраду: палили шини, кидали піротехнікуКерівник області вимагає від учасників штурму розпочати переговорний процес. «У зв’язку із складною ситуацію у Вінниці вимушений вимагати від учасників штурму негайного звільнення приміщення Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради та початок переговорного процесу. У випадку, якщо зазначені вимоги не будуть виконані, влада вимушена буде відновити законність і правопорядок усіма доступними методами, щоб захистити життя, здоров’я та безпеку громадян України», - заявив голова ОДА.

За його словами, «жоден російський провокатор та винний в організації та підбурюванні українців до провокацій не уникне справедливої відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці близько 400 активістів штурмували приміщення облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.