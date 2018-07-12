Нікому не вдасться заблокувати вступ України в НАТО - Порошенко

Лідери країн НАТО наголосили, що ніхто не зможе завадити Україні приєднатися до Альянсу.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що нікому не вдасться заблокувати приєднання України до НАТО.

Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками участі у саміті НАТО на рівні лідерів країн Альянсу.

Читайте такожЛідери НАТО закликали Росію утримуватися від дестабілізації ситуації в Україні

"Я не буду називати жодних дат, але хочу наголосити, що нікому, в тому числі Російській Федерації, і про це сьогодні окремо було наголошено у виступах усіх без виключення керівників країн та урядів, які брали участь в обговоренні, нікому не вдасться заблокувати вступ України в НАТО. Це суверенне право українського народу, і я як президент це суверенне право буду захищати", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що у НАТО не готові починати з Україною переговори про набуття членства. На нинішньому саміті Альянсу важливим питанням було підтвердження єдності країн-членів Організації.