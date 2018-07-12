Нікому не вдасться заблокувати вступ України в НАТО - Порошенко

18:11, 12 липня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками участі у саміті НАТО на рівні лідерів країн Альянсу.

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"Я не буду називати жодних дат, але хочу наголосити, що нікому, в тому числі Російській Федерації, і про це сьогодні окремо було наголошено у виступах усіх без виключення керівників країн та урядів, які брали участь в обговоренні, нікому не вдасться заблокувати вступ України в НАТО. Це суверенне право українського народу, і я як президент це суверенне право буду захищати", - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що у НАТО не готові починати з Україною переговори про набуття членства. На нинішньому саміті Альянсу важливим питанням було підтвердження єдності країн-членів Організації.

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Теги: #Україна#НАТО#Петро Порошенко