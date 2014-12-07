Україна може отримати фінансову допомогу від США вже наступного року

Про це сьогодні, 6 грудня, під час прес-конференції в Харкові заявила заступник Державного секретаря з питань міжнародної безпеки США Роуз Геттемюллер, повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

Вона також відзначила важливість розвитку співпраці між Україною та США у військово-промисловій сфері

Геттемюллер наголосила, що США в 2014 році вже передали Україні матеріальну допомогу на 118 млн дол.

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«Ми оперативно відреагували на ті загрози, які виникли в бік України, і надали допомогу вашій країні на 118 мільйонів доларів», - зазначила вона.

Заступник Держсекретаря наголосила, що насамперед допомога США була спрямована українським військовим: були закуплені транспортні засоби, прилади нічного бачення, засоби телекомунікації та інше обладнання.