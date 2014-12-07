У Порошенка заявили, що фракції в понеділок розглянуть питання виходу України з СНД

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Віталій Ковальчук.

"У понеділок (8 грудня) питання виходу України з СНД буде розглядатися на Погоджувальній раді голів депутатських фракцій та голів комітетів Верховної ради", - сказав Ковальчук.

Читайте такожРаді запропонували заборонити депутатам, які голосували за «закони 16 січня», бути в керівництві комітетів

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України у вівторок, 9 грудня, представить Верховній Раді програму дій на 2016 рік, яка буде базуватися на ключових завданнях міністерств.