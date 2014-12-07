У Порошенка заявили, що фракції в понеділок розглянуть питання виходу України з СНД
01:36, 07 грудня 2014Політика
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Фракції Верховної Ради мають намір розглянути питання виходу України з СНД.
Питання виходу з СНД буде розглядатися на Погоджувальній раді / УНІАН
Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Віталій Ковальчук.
"У понеділок (8 грудня) питання виходу України з СНД буде розглядатися на Погоджувальній раді голів депутатських фракцій та голів комітетів Верховної ради", - сказав Ковальчук.
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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України у вівторок, 9 грудня, представить Верховній Раді програму дій на 2016 рік, яка буде базуватися на ключових завданнях міністерств.
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