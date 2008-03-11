Луценко упевнений, що для Черновецького почався зворотний відлік

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що Кабінет міністрів звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Деловая столица» (№ 10/356 від 10 березня).

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Кабінет міністрів наступного тижня має намір заслухати звіт мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його 16-ти заступників щодо діяльності КМДА. За його словами, йдеться про порушення бюджетної дисципліни при виплаті зарплат своїм підлеглим, незаконну приватизацію землі через підставних осіб, руйнування історичних пам`ятників, знищення зеленої зони, незаконну приватизацію підприємств. «Я впевнений, що уряд визнає діяльність голови КЕДА незадовільною. Після цього Кабмін запропонує Президенту звільнити пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА. А там і парламент ухвалить рішення про проведення дострокових виборів міського голови та Київради», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, мотивацією слухань стане завершення урядової перевірки діяльності КМДА. Він підкреслив, що «є висновки на 40 сторінках, які були зібрані не без участі МВС». «Якщо скажу, що вони позитивні, - збрешу. Більшість виявлених фактів свідчить про зловживання в КМДА, і всі вони направлені в прокуратуру», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.