Найефективнішим депутатом Верховної Ради стала Ірина Луценко - дослідження

У активі Ірини Луценко 4 законопроекти, де вона була першим автором та 8, де була співавтором.

Серед депутатів Верховної Ради найуспішнішою стала депутатка від БПП та представниця глави держави у парламенті Ірина Луценко.

Про це повідомив Інститут публічної політики та консалтингу (ІНПОЛІТ) за результатами аналізу законодавчої активності Верховної Ради протягом VIII сесії, котра розпочалась 6 лютого та завершилась 13 липня 2018 року.

У активі Ірини Луценко 4 законопроекти, де вона була першим автором та 8, де була співавтором. Згідно методології аналізу, до уваги брались тільки законопроекти, що були ухвалені протягом останньої сесії.

Кожен парламентар отримував по 2 бали за кожний прийнятий ВР законопроект, де він був першим автором та по 1 балу за кожен законопроект, де він був співавтором.

До першої десятки найефективніших законодавців увійшли 7 народних депутатів з фракції БПП, 2 з «Народного Фронту» та по одному з фракцій Радикальної партії Ляшка та «Відродження».